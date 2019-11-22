Доход от продаж видеоигр в 2019 году составит почти $150 млрд, — аналитики (инфографика)

Доход от мировых продаж видеоигр в 2019 году составит $148,8 млрд — это на 7,2% больше, чем в прошлом году.

Такой вывод сделали в своем свежем исследовании эксперты аналитической компании Newzoo.

По данным организации, самыми востребованными и доходными оказались мобильные игры: они охватили 46% рынка с доходом в $68,2 млрд. Второе место в отрасли досталось консолям Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch — они заняли 30% всего рынка с доходом в $45,3 млрд. А вот игры на ПК освоили только 24% рынка с доходом $35,3 млрд.

Аналитики рассказали, что изначально прогноз был чуть выше — $152,1 млрд, однако его пришлось пересмотреть из-за замедлившегося дохода от рынка консолей. В свою очередь, ключевые игроки отрасли — Sony и Microsoft — пояснили падение своих доходов тем, что сократили расходы на игры в связи с работой над новыми консолями.

В то же время, эксперты подчеркивают, что несмотря на корректировку своих прогнозов, все основные сегменты игрового рынка в этом году продолжали расти. Также в компании спрогнозировали, что к 2022 году мировые продажи видеоигр должны подняться до $189 млрд. По их оценкам, на тот момент около 80% от общих доходов придется на мобильные и консольные игры.