EBay продал StubHub

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Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. договорился о продаже принадлежащей ему StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo Entertainment Inc., сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Сделка будет оплачена денежными средствами.
StubHub — популярная онлайн-платформа для продажи и покупки билетов на спортивные и культурные мероприятия, которая работает в 44 странах.
EBay купила StubHub в 2007 году за $310 млн. В третьем квартале текущего года на StubHub приходилось около 14% выручки eBay.
Viagogo, интернет-площадка для перепродажи билетов, была создана в 2006 году одним из основателей StubHub Эриком Бейкером. Он покинул StubHub до того, как она была куплена eBay. В настоящее время Viagogo обслуживает клиентов более чем в 70 государствах.
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