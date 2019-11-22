0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

EBay продал StubHub

EBay продал StubHub

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. договорился о продаже принадлежащей ему StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo Entertainment Inc., сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Сделка будет оплачена денежными средствами.

StubHub — популярная онлайн-платформа для продажи и покупки билетов на спортивные и культурные мероприятия, которая работает в 44 странах.

EBay купила StubHub в 2007 году за $310 млн. В третьем квартале текущего года на StubHub приходилось около 14% выручки eBay.

Viagogo, интернет-площадка для перепродажи билетов, была создана в 2006 году одним из основателей StubHub Эриком Бейкером. Он покинул StubHub до того, как она была куплена eBay. В настоящее время Viagogo обслуживает клиентов более чем в 70 государствах.

По материалам Hubs
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.