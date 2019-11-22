Новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой — Верланов

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В ГНС пообещали отказаться от силовых методов «выбивания» налогов, сократить количество судебных споров с налогоплательщиками и не мучить бизнес проверками.
Об этом в интервью “Минфину” сказал председатель ГНС Украины Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам главы ведомства, за 10 месяцев поступления в сводный бюджет выросли почти на 20%, хотя база налогообложения практически не изменилась.
Верланов подчеркнул, что новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой.
“Я поставил четкую задачу – остановить выдавливание налогов, принуждение к переплатам по налогу на прибыль и другие подобные постыдные практики. Ибо это все одно, что рубить сук, на котором сидишь: сегодня ты выжал из бизнеса все и даже больше. А завтра, из-за сокращения оборотных средств, из-за ухудшения условий ведения бизнеса предприятия просто уменьшат отчисления в бюджет”, – отметил председатель ГНС Украины.
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