0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой — Верланов

Новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой — Верланов

В ГНС пообещали отказаться от силовых методов «выбивания» налогов, сократить количество судебных споров с налогоплательщиками и не мучить бизнес проверками.

Об этом в интервью “Минфину” сказал председатель ГНС Украины Сергей Верланов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы ведомства, за 10 месяцев поступления в сводный бюджет выросли почти на 20%, хотя база налогообложения практически не изменилась.

Верланов подчеркнул, что новая налоговая служба против наполнения бюджета любой ценой.

“Я поставил четкую задачу – остановить выдавливание налогов, принуждение к переплатам по налогу на прибыль и другие подобные постыдные практики. Ибо это все одно, что рубить сук, на котором сидишь: сегодня ты выжал из бизнеса все и даже больше. А завтра, из-за сокращения оборотных средств, из-за ухудшения условий ведения бизнеса предприятия просто уменьшат отчисления в бюджет”, – отметил председатель ГНС Украины.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.