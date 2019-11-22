Процесс отделения ГТС завершится до 26 декабря - министр

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды ожидают окончательного завершения процедуры реорганизации “Нафтогаза”, газотранспортной системы Украины до 26 декабря 2019 года.
Об этом заявил глава министерства Алексей Оржель во время презентации приоритетов работы министерства на 2019-2020 годы.
“В пятницу (22 ноября – ред.) мы получили предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора. Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершиться процесс анбандлинга”, – подчеркнул он.
Напомним:
18 ноября “Газпром” направил “Нафтогазу” предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
“Газпром” считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Инвесторы призвали Зеленского разобраться в "критической ситуации" с "Укрбудом"Вчера, 12:45 - 6973 19
Минэкоэнерго изучает возможность повышения тарифа на э/э для физлиц-крупных потребителейВчера, 17:00 - 1293 16
Промпроизводство в Украине падает пятый месяц подрядВчера, 08:13 - 1838 7
Стало известно, за сколько продали Vodafone УкраинаВчера, 09:45 - 4453 6
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныВчера, 21:03 - 2343 4
Инвесторы призвали Зеленского разобраться в "критической ситуации" с "Укрбудом"Вчера, 12:45 - 6973 19
Какими будут налоги и сборы для 1,2 и 3 групп ФЛП (инфографика)Вчера, 09:01 - 6432
Стало известно, за сколько продали Vodafone УкраинаВчера, 09:45 - 4453 6
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2363
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныВчера, 21:03 - 2343 4
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 838
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 1910 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3163 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2659
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1336