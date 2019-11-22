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Процесс отделения ГТС завершится до 26 декабря - министр

Процесс отделения ГТС завершится до 26 декабря - министр

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды ожидают окончательного завершения процедуры реорганизации “Нафтогаза”, газотранспортной системы Украины до 26 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава министерства Алексей Оржель во время презентации приоритетов работы министерства на 2019-2020 годы.

“В пятницу (22 ноября – ред.) мы получили предварительную сертификацию оператора ГТС у национального регулятора. Документы уже отправлены в Энергетическое сообщество ЕС, которое должно их утвердить. До 26 декабря должен завершиться процесс анбандлинга”, – подчеркнул он.

Напомним:

18 ноября “Газпром” направил “Нафтогазу” предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

“Газпром” считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

По материалам Економічна Правда
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