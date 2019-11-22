На приватизацию уже согласовали 415 объектов — Фонд госимущества

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По состоянию на 25 ноября Фонд госимущества совместно с министерствами и ведомствами согласовал на приватизацию 415 объектов.
Об этом заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.
“Фонд дополнительно принял на приватизацию еще 76 позиций от 6 министерств и ведомств, включающих государственные предприятия, единые имущественные комплексы и пакеты акций, а на прошлой неделе Минэкономики начата передача 339 предприятий в управление ФГИУ для дальнейшей приватизации. Вместе уже 415 объектов”, – сказал руководитель Фонда.
По его словам, наибольшее количество объектов передали Минэкономики, Минэкоэнерго, а также Мининфраструктуры.
Среди переданных объектов есть “Скадовский морской торговый порт”, “Морской торговый порт “Усть-Дунайск”, “Институт титана” и “Львовский государственный ювелирный завод”.
Сенниченко добавил, что после обработки документов и подготовки максимально открытой информации об этих объектах планируют выставить их на аукционы ProZorro.Продажи.
Он уточнил, что совместно с проектным офисом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и по поручению премьер-министра Алексея Гончарука уже проанализировано 1400 государственных предприятий.
Президент Владимир Зеленский поручил до 31 декабря 2019 года передать 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для большой и малой приватизации. Все органы исполнительной власти должны подготовить перечень, документацию и передать объекты в управление ФГИУ.
Первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта заявил, что в государственной собственности должно остаться всего 766 предприятий.
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