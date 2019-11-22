Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета

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Министерство цифровой трансформации запустило сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве для дальнейшего создания карты покрытия страны интернетом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства в FACEBOOK.
“Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшие пять лет стремится обеспечить 100-процентное покрытие населенных пунктов и их социальных объектов высокоскоростным интернетом. Для этого нам нужна качественная информация о реальном покрытии, которой до сих пор еще никогда не было в Украине”, – говорится в сообщении.
С сегодняшнего дня запускается сайт, который является прототипом будущей карты интернета Украины.
Для чего необходим сайт? Каждый сможет рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает. Учителя, ученики, родители, а также операторы интернета, могут оставить на сайте свой отзыв о реальной ситуации с интернетом в школах.
Министерство ставит перед собой задачу:
“Минцифра и впредь будет собирать официальную статистику по подключению социальных объектов к интернету. На очереди – больницы, отделения полиции, библиотеки и тому подобное. И эту информацию мы также планируем проверить, как и данные по подключению в школах”, – добавляют в министерстве.
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