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Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета

Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета

Министерство цифровой трансформации запустило сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве для дальнейшего создания карты покрытия страны интернетом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства в FACEBOOK.

“Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшие пять лет стремится обеспечить 100-процентное покрытие населенных пунктов и их социальных объектов высокоскоростным интернетом. Для этого нам нужна качественная информация о реальном покрытии, которой до сих пор еще никогда не было в Украине”, – говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня запускается сайт, который является прототипом будущей карты интернета Украины.

Для чего необходим сайт? Каждый сможет рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает. Учителя, ученики, родители, а также операторы интернета, могут оставить на сайте свой отзыв о реальной ситуации с интернетом в школах.

Министерство ставит перед собой задачу:

  • обнаружить, соответствует ли скорость интернета в имеющихся сетях заявленной скорости;
  • выявить, где вообще нет покрытия;
  • узнать, насколько социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету;
  • провести интернет в заведения, где вообще нет доступа;
  • обеспечить высокую скорость соединения в школах, которые уже подключены к сети.

Карты с онлайн-заказом

“Минцифра и впредь будет собирать официальную статистику по подключению социальных объектов к интернету. На очереди – больницы, отделения полиции, библиотеки и тому подобное. И эту информацию мы также планируем проверить, как и данные по подключению в школах”, – добавляют в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • Количество регулярных интернет-пользователей в Украине к концу 3 квартала 2019 года выросло на 7% – до 22,96 миллионов.
  • Самые активные в интернете украинцы в возрасте от 15 до 24 лет – среди них интернетом пользуются 97%, люди от 25 до 34 лет – 96% пользователей старше 65 лет – уже 29% (год назад было всего 14%).
По материалам Finance.UA
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