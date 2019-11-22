Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета

Министерство цифровой трансформации запустило сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве для дальнейшего создания карты покрытия страны интернетом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства в FACEBOOK.

“Министерство цифровой трансформации Украины в ближайшие пять лет стремится обеспечить 100-процентное покрытие населенных пунктов и их социальных объектов высокоскоростным интернетом. Для этого нам нужна качественная информация о реальном покрытии, которой до сих пор еще никогда не было в Украине”, – говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня запускается сайт , который является прототипом будущей карты интернета Украины.

Для чего необходим сайт? Каждый сможет рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает. Учителя, ученики, родители, а также операторы интернета, могут оставить на сайте свой отзыв о реальной ситуации с интернетом в школах.

Министерство ставит перед собой задачу:

обнаружить, соответствует ли скорость интернета в имеющихся сетях заявленной скорости;

выявить, где вообще нет покрытия;

узнать, насколько социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету;

провести интернет в заведения, где вообще нет доступа;

обеспечить высокую скорость соединения в школах, которые уже подключены к сети.

“Минцифра и впредь будет собирать официальную статистику по подключению социальных объектов к интернету. На очереди – больницы, отделения полиции, библиотеки и тому подобное. И эту информацию мы также планируем проверить, как и данные по подключению в школах”, – добавляют в министерстве.

Справка Finance.ua:

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации предложил сделать доступ в интернет универсальной услугой для населения.

Количество регулярных интернет-пользователей в Украине к концу 3 квартала 2019 года выросло на 7% – до 22,96 миллионов.