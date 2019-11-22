Hyundai запустит в серию «сумасшедший» спорткар

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Компания Hyundai в 2020 году выпустит на рынок «очень сумасшедший» новый спортивный автомобиль со среднемоторной компоновкой. Об этом во время Лос-Анджелесского автосалона рассказал Альберт Бирманн, который в Hyundai отвечает за исследования и разработки.
В 2014 году Hyundai показал впервые концепт среднемоторного автомобиля, построенного на базе Veloster. Потом было ещё несколько таких концептов. Последний из них под названием RM19 дебютировал пару дней назад на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Судя по всему, «очень сумасшедший» спорткар Hyundai, чье появление в 2020 году анонсировал Бирманн, создадут на основе концепта RM19. Ведь у него тоже среднемоторная компоновка.
Hyundai RM19 оснащается 2,0 л турбомотором мощностью 390 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает около 4 секунд при максимальной скорости 250 км/ч. Если серийная версия сохранит эти показатели, то южнокорейский автогигант предложит автомобилистам действительно очень быструю машину.
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