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Маск объяснил футуристический дизайн Tesla Cybertruck

Маск объяснил футуристический дизайн Tesla Cybertruck

Представленный в минувшую пятницу футуристический пикап Tesla Cybertruck держится среди самых обсуждаемых тем, что неудивительно, учитывая то, каким получился первый легкий грузовик компании Илона Маска.

“Илон Маск делает все, чтобы поддерживать интерес к новинке, порционно выдавая новые подробности. В последней сессии вопросов и ответов с подписчиками в Twitter предприниматель рассказал, почему Tesla Cybertruck получил именно такой необычный полигональный дизайн, который, как известно, породил немало шуток и мемов”, – говорится в сообщении. Отмечается, что причина, по которой Tesla Cybertruck, вопреки трендам, получил плоские поверхности и острые углы заключается, как и предполагалось, в материалах. Как известно, кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали.

По словам Маска, она в разы прочнее современных сплавов, широко использующихся в автомобильной промышленности. И поэтому нельзя просто так взять и начать штамповать сверхтвердую сталь, потому что она попросту сломает штамповочный пресс. По сути, кузов Tesla Cybertruck – это один цельный стальной лист толщиной 3 мм, сложенный в нескольких местах. Такое себе взрослое оригами. Даже сгибание требует глубокого зазора на внутренней стороне изгиба. Собственно, так и был сделан прототип Tesla Cybertruck.

По материалам ITC.ua
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