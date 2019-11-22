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Как будут возвращать средства за нефискализированный чек (инфографика)

Как будут возвращать средства за нефискализированный чек (инфографика)

В 2020 году заработают законы о РРО и кэшбэке. Как будет происходить процедура возврата средств за нефискализированный чек, рассказали в Государственной налоговой службе.

Об этом пресс-служба ГНС сообщает на странице в FACEBOOK.

“Кэшбэк (возврат средств за нефискализированный чек) заработает только с октября 2020 года”, – говорится в сообщении.

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Какова процедура:

  • покупаете товар/получаете услугу на сумму, превышающую 850 грн, проверяете чек на сайте;
  • если информация о чеке отсутствует, подаете жалобу через электронный кабинет;
  • если чек не был фискализирован, ГНС проводит проверку. Если выявлено нарушение, продавец уплачивает штраф, с суммы которого покупателю выплачивают “кэшбэк” – 100% стоимости товара.

Проверить чеки можно уже по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Нововведение коснется тех, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирной продукции, розничную торговлю в магазинах, деятельность ресторанов, кафе, быстрого питания, деятельность гостиниц и турагентств.

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  • Не распространяется обязанность использовать РРО на физических лиц, которые продают на рынке свои старые вещи или продукты собственного подсобного хозяйства.
По материалам Finance.UA
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