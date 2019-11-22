Как будут возвращать средства за нефискализированный чек (инфографика)

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В 2020 году заработают законы о РРО и кэшбэке. Как будет происходить процедура возврата средств за нефискализированный чек, рассказали в Государственной налоговой службе.
Об этом пресс-служба ГНС сообщает на странице в FACEBOOK.
“Кэшбэк (возврат средств за нефискализированный чек) заработает только с октября 2020 года”, – говорится в сообщении.
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Какова процедура:
Проверить чеки можно уже по ссылке.
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