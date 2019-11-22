"Карта киевлянина": АМКУ критикует монополию Ощадбанка

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Антимонопольный комитет Украины имеет замечания относительно монопольного положения Ощадбанка при обслуживании “Карт киевлянина”, следует из заявления АМКУ.
Банковская карта «Карта киевлянина» – это проект властей Киева, запущенный в 2013 году для поддержки малоимущих граждан (предоставление адресной денежной социальной помощи, льгот и тому подобное).
Обязанность привлечения субъектов, в том числе банков, к этому проекту возлагался на Киевскую городскую государственную администрацию.
Как отмечает АМКУ, именно по поводу обслуживающего банка и обращались в комитет жители города Киева.
“В частности, пользователей карточек беспокоили размеры и порядок взыскания комиссионного вознаграждения АО «Ощадбанк» – единственного банка, обслуживающего указанный проект”, – констатирует АМКУ.
Как отмечается, по результатам проверки установлено, что в 2016 – 2018 годах в КГГА с предложениями о сотрудничестве в рамках проекта «Карта киевлянина» обращались Укргазбанк и Приватбанк. Однако указанные банки длительное время не получали ответа от КГГА.
С декабря 2018 года проект был обновлен, а карта переименована в «Муниципальная карта «Карта киевлянина». Обязанность привлекать к нему субъектов, в том числе банки, возложена уже на КП «Главный информационно-вычислительный центр». Коммунальное предприятие также должно согласовывать такое привлечение с соответствующими подразделениями Киевской городской государственной администрации.
Однако с 1 января 2019 года ситуация не изменилась, и Ощадбанк единолично обслуживает карточку “Муниципальная карта “Карта киевлянина”.
“То есть действиями органа власти созданы условия обслуживания карты только АО «Ощадбанк» при отсутствии у него конкурентов, а льготники города Киева лишены возможности выбора банка.
В то же время при наличии конкуренции между несколькими банками жители города могли бы выбрать банк с более выгодными условиями обслуживания карты”, – подчеркивает АМКУ.
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