В Испании создали футболку, способную заряжать смартфоны

Исследователи из Научного колледжа Университета Малаги (UMA, Испания) разработали недорогую футболку, которая генерирует электричество. Этот эффект достигается благодаря разнице между температурой человеческого тела и окружающей средой. Для этого используется специальная ткань, которую испанцы разработали совместно с Итальянским институтом технологий в Генуе (IIT).

Его материал состоит из воды, этанола, извлеченного из кожуры томатов, и углеродных наночастиц. При нагревании смесь становится мягкой и прилипает к слою хлопка, приобретая электрические свойства, аналогичные свойствам теллура, германия или свинца.

В настоящее время группа ученых во главе с итальянским исследователем Пьетро Катальди ведет работу по созданию устройств, которые можно встраивать в текстиль. В будущем на их основе можно будет изготовить, например, футболку, способную отражать свет или заряжать небольшие гаджеты.

Этим возможности электронных тканей не ограничены. В будущем материал может найти применение в биомедицине и гибкой робототехнике.