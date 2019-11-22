В Испании создали футболку, способную заряжать смартфоны

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Исследователи из Научного колледжа Университета Малаги (UMA, Испания) разработали недорогую футболку, которая генерирует электричество. Этот эффект достигается благодаря разнице между температурой человеческого тела и окружающей средой. Для этого используется специальная ткань, которую испанцы разработали совместно с Итальянским институтом технологий в Генуе (IIT).
Его материал состоит из воды, этанола, извлеченного из кожуры томатов, и углеродных наночастиц. При нагревании смесь становится мягкой и прилипает к слою хлопка, приобретая электрические свойства, аналогичные свойствам теллура, германия или свинца.
В настоящее время группа ученых во главе с итальянским исследователем Пьетро Катальди ведет работу по созданию устройств, которые можно встраивать в текстиль. В будущем на их основе можно будет изготовить, например, футболку, способную отражать свет или заряжать небольшие гаджеты.
Этим возможности электронных тканей не ограничены. В будущем материал может найти применение в биомедицине и гибкой робототехнике.
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