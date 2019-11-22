С появлением в городе Uber жители начинают пить больше алкоголя – исследование

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Экономисты Джейкоб Бургдорф и Конор Леннон из Луисвильского университета и Кит Тельцер из Университета штата Джорджия решили выяснить, есть ли связь между появлением в городе такси-сервиса Uber и увеличением потребления алкоголя местными жителями, пишет The Economist.
Исследователи сравнили данные о появлении в городе Uber с данными американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. В течение двух лет после того, как в городе появлялся сервис, употребление алкоголя в среднем росло на 3%. Это объясняется тем, что человек чаще позволяет себе выпить, зная, что он не будет за рулем, отмечает издание.
Чрезмерное употребление алкоголя (когда человек выпивает четыре-пять напитков за два часа) увеличилось на 8%, а случаи пьянства (три и более случаев алкогольного опьянения за месяц) – на 9%.
В городах, где нет общественного транспорта, появление Uber привело к росту потребления алкоголя в среднем на 5%.
Издание отмечает, что есть категория людей, которая выиграет от присутствия Uber, Lyft и прочих подобных сервисов, – это бармены. Исследователи подсчитали, что занятость в барах и ресторанах в среднем увеличивается на 2%, когда в городе появляется Uber.
Среди прочего, Uber значительно облегчил тусовщикам безопасное возвращение домой. Издание напоминает, что в 2017 году было опубликовано еще одно исследование о влиянии Uber на жизнь города. Авторы работы выяснили, что после появления Uber в Портленде, штат Орегон, количество аварий, участниками которых были нетрезвые водители, сократилось на 62%.
Сегодня сервис Uber присутствует в более 700 городах мира.
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