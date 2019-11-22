Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

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24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начинает полетную программу в Израиль.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Аэропорт прилета – Международный аэропорт имени Бен-Гуриона.
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Полетная программа Львов – Тель-Авив – Львов:
Также SkyUp будет выполнять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало полетной программы по маршруту – с 5 декабря 2019.
При покупке билета можно заказать дополнительные услуги.
Недавно в SkyUp обновили внутренние маршруты в связи с началом зимней навигации полетов:
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