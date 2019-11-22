Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начинает полетную программу в Израиль.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Аэропорт прилета – Международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

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Полетная программа Львов – Тель-Авив – Львов:

когда: четверг, воскресенье;

цена без багажа: от 2343 грн;

цена с багажом: от 3020 грн.

Также SkyUp будет выполнять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало полетной программы по маршруту – с 5 декабря 2019.

При покупке билета можно заказать дополнительные услуги .

Справка Finance.ua:

Недавно в SkyUp обновили внутренние маршруты в связи с началом зимней навигации полетов: