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Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начинает полетную программу в Израиль.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Аэропорт прилета – Международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

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Полетная программа Львов – Тель-Авив – Львов:

  • когда: четверг, воскресенье;
  • цена без багажа: от 2343 грн;
  • цена с багажом: от 3020 грн.

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Также SkyUp будет выполнять рейсы в Тель-Авив из Запорожья. Начало полетной программы по маршруту – с 5 декабря 2019.

При покупке билета можно заказать дополнительные услуги.

Справка Finance.ua:

Недавно в SkyUp обновили внутренние маршруты в связи с началом зимней навигации полетов:

  • Киев – Львов – от 698 грн;
  • Львов – Харьков – от 1041 грн;
  • Киев – Харьков – от 785 грн;
  • Киев – Запорожье – от 640 грн.
По материалам Finance.UA
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