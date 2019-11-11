Рейтинг пунктуальности авиакомпаний в Украине (таблица)

Украинские авиакомпании в октябре 2019 года выполнили по расписанию из аэропортов Украины 82,1% из 4738 рейсов, сообщили avianews.com в Госавиаслужбе Украины.

У зарубежных авиаперевозчиков при вылете из Украины этот показатель составил 80,4% при числе отправленных рейсов 3204.

На срок от 15 до 30 минут украинские авиакомпании задержали 5,1% вылетов, на срок от 30 минут до 2 часов — 7,8% вылетов, на срок более 2 часов — 5% вылетов.

У зарубежных авиакомпаний эти показатели составили 7,3% (задержка 15-30 минут), 9,2% (задержка 30 минут — 2 часа), 3,1% (задержка более 2 часов).

Наиболее пунктуальной украинской авиакомпанией в октябре 2019 года стала «Роза Ветров», которая выполнила по расписанию 87,4% рейсов. Второе место заняла «Мотор Сич» с результатом 84,8%, а замыкает тройку лидеров МАУ, которая выполнила по расписанию 84,7% вылетов.

SkyUp, которая в сентябре 2019 года по показателю пунктуальности впервые обогнала МАУ, в этот раз заняла четвертое место с результатом 75,1%.



Наихудшие результаты соблюдения графика среди украинских авиакомпаний в октябре 2019 года показали YanAir и «Джоника», которые выполнили без задержек 35,7% и 33,3% рейсов соответственно.

Сразу четыре иностранные авиакомпании при вылете из аэропортов Украины в октябре 2019 года показали 100% пунктуальность. Это Swiss, SAS, Bulgaria Air и British Airways. Однако три из них выполнили всего от 2 до 3 рейсов.