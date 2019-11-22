Промышленность дотирует тарифы на электроэнергию для населения на 50 млрд грн в год – СМИ

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Через перекрестное субсидирование промышленность “дотирует” население на 50 млрд грн в год, но в конечном итоге большую часть разницы в тарифах оплачивает население, покупая продукцию предприятий, в стоимость которой заложены так называемые дотации.
Тарифы на электроэнергию для населения в Украине являются самыми низкими в Европе. Но низкие тарифы – это иллюзия, поскольку население оплачивает разницу в тарифах для промышленности и населения, покупая произведенную предприятиями продукцию, в цену которой она заложена.
“Низкая цена электроэнергии для населения – это, на самом деле, иллюзия. Все равно мы платим за более высокие тарифы для промышленности. Делаем это, покупая произведенную предприятиями продукцию, в цену которой заложены расходы, понесенные для поддержания низкого тарифа для населения. И здесь нет разницы, идет ли речь о товарах или об услугах, поскольку для их производства повсюду используется электричество”, – отмечается в материале.
При текущем годовом уровне потребления электроэнергии отечественная промышленность как бы “дотирует” население на примерно 50 млрд грн в год, давая людям возможность пользоваться низкими тарифами. В то же время в конечном итоге граждане платят значительную часть этой разницы в тарифах.
“Большая же часть этих денег, которые мы якобы “недоплатили” во время ежемесячных расчетов за коммунальные услуги, ложится на наши же плечи в виде завышенных отпускных и розничных цен. По оценкам экспертов, отмена перекрестного субсидирования замедлит их рост примерно на 0,5% в год. Это существенно – по итогам 2019 года инфляция вряд ли превысит 5%, следовательно можно будет убрать десятую часть роста цен”, – сообщает “Апостроф”.
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