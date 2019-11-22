Межбанк: настрой рынка будет позитивный для гривны

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Эта неделя начнется очень интересно на валютном рынке и с элементами курсовой интриги. Слишком уж много разнонаправленных факторов будет влиять на тренд на межбанке. Это увеличит как объем торгов, так и активность клиентов. По нашим прогнозам, статистика операций на торгах будет в пределах до $220-290 млн при совершении до 510-640 сделок.
На поведение клиентов сегодня окажут влияние следующие факторы:
1). Переход в самую активную фазу периода выплат основных возмещений НДС экспортерам. У государства остается достаточно мало времени до конца месяца рассчитаться с бизнесом по этим операциям, и с понедельника по четверг объемы вливаний гривны в банковскую систему в виде возмещений НДС будут только нарастать. Получение гривны от Госказначейства психологически удерживает экспортеров от активной продажи валюты на торгах, что сокращает ее предложение на рынке и работает против нацвалюты;
2). Оживление клиентов по завершению своих внешнеэкономических сделок перед скорым окончанием месяца. Импортеры будут активнее покупать валюту при благоприятном курсе, чтобы закрыть свои сделки. А с учетом выходного четверга в США – Дня Благодарения, у них остается очень мало времени по расчетам в долларах. Рост спроса на валюту работает против гривны на межбанке;
3). Завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ. Во вторник Минфин Украины предложит инвесторам наиболее интересные для них облигации сроком почти на 4 года, а также бумаги на 161 и 308 дней, которые также пользуются спросом. Общий объем предложения облигаций 3,3 млрд гривен по номиналу. Нерезиденты будут активно продавать валюту с понедельника по среду, чтобы купить эти гривневые ОВГЗ. Это сработает на укрепление нацвалюты;
4). Наличный рынок и ликвидность банков. На наличном рынке все та же стабильность и уверенность в нацвалюте с постепенным занижением котировок. Доллар в обменках продают около уровня в 24,20-24,30 гривен, что психологически играет только в пользу гривны на всех сегментах валютного рынка.
А корсчета банков на утро 25 ноября практически не изменились и находятся на уровне 55,6 млрд гривен. Этого достаточно для полноценной работы всей банковской системы;
5). Действия Нацбанка. При избытке предложения доллара на торгах — НБУ продолжит выкупать валюту в резервы, что удержит курс в пределах 24 гривен.
Общий настрой рынка на эту неделю достаточно позитивный для гривны. Но массированные выплаты возмещений НДС экспортерам в сочетании со спешкой покупателей по закрытию своих сделок под окончание месяца и работе по доллару на ТОМе в четверг – способны частично потрепать нервы клиентам и дилерам банков.
Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,00-24,20 гривен при зависимости курсового тренда от действий крупнейших игроков, и немедленном выкупе доллара Нацбанком в резервы в том случае, если за счет излишка предложения его курс уйдет ниже отметки в 24 гривны.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,09 / 24,12
евро – 26,61 / 26,64
российский рубль – 0,3780 / 0,3784
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