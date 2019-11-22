0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

В Украине один из самых высоких показателей динамики развития авиации в Европе

В Украине один из самых высоких показателей динамики развития авиации в Европе

Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр сообщил, что аэропорт Львов за текущий год принял уже 2 млн пассажиров, тогда как год назад было чуть меньше 1,6 млн пассажиров.

“Рост за год составит более 25%. Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы”, – заявил он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.