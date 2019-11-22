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"Зрады нет": Маркарова о переговорах с МВФ

"Зрады нет": Маркарова о переговорах с МВФ

Министерство финансов Украины подтверждает прогресс и согласование многих параметров будущей программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

“Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по окончании миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы”, – отметила она.

Вместе с тем она обратила внимание, что в заявлении миссии МВФ речь не идет о “зраде”.

“Кто регулярно читает заявления, заметили, что в нем нет фразы после “но”. Зрады нет. Активно продвигаемся к согласованию программы”, – сказала Маркарова.

По материалам УКРИНФОРМ
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