"Зрады нет": Маркарова о переговорах с МВФ

Министерство финансов Украины подтверждает прогресс и согласование многих параметров будущей программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

“Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по окончании миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы”, – отметила она.

Вместе с тем она обратила внимание, что в заявлении миссии МВФ речь не идет о “зраде”.

“Кто регулярно читает заявления, заметили, что в нем нет фразы после “но”. Зрады нет. Активно продвигаемся к согласованию программы”, – сказала Маркарова.