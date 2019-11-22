0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Разработка схемы теплоснабжения Киева обойдется в 17 миллионов

Разработка схемы теплоснабжения Киева обойдется в 17 миллионов

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА заказал ОП “Киевский областной экспертный центр энергоэффективности” ГП “Киевоблстройинвест” Киевской ОГА разработку Схемы теплоснабжения Киева на 10 лет за 17,09 млн гривен.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

До конца 2020 года должны разработать “Схему теплоснабжения Киева на период до 2030 года”.

В частности, проанализируют состояние системы централизованного теплоснабжения города, предоставят услуги и проведут расчеты по развитию, разработают и представят варианты оптимизации, сформируют исчерпывающий перечень потенциальных проектов модернизации, выполнят графическую часть с помощью ресурсов электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города, совместимой с софтом “Globema DH.GIS” на базе “GE Smallworld”.

Госпредприятие должно учесть существующее и перспективное строительство, возможность использования возобновляемых видов топлива и альтернативных источников энергии и тому подобное.

Цена сделки на 5% ниже от ожидаемой стоимости закупки в 18,00 млн гривен.

Три фирмы сразу не допустили до аукциона. Компания “Globema Sp. z o.о.” (Польша) якобы не подтвердила наличие аналогичного опыта, ООО “Атон Инжиниринг” – наличие софта, а ООО “Пикл Проджект” – того и другого, а также оборудования.

ГП “НДКТИ МГ” Минразвития сперва допустили, а затем отклонили по решению АМКУ по жалобе “Globema Sp. z o.ах.” из-за отсутствия экологической оценки в техническом задании.

По материалам Наші гроші
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.