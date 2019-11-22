Разработка схемы теплоснабжения Киева обойдется в 17 миллионов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА заказал ОП “Киевский областной экспертный центр энергоэффективности” ГП “Киевоблстройинвест” Киевской ОГА разработку Схемы теплоснабжения Киева на 10 лет за 17,09 млн гривен.
Об этом сообщается в системе “Прозорро”.
До конца 2020 года должны разработать “Схему теплоснабжения Киева на период до 2030 года”.
В частности, проанализируют состояние системы централизованного теплоснабжения города, предоставят услуги и проведут расчеты по развитию, разработают и представят варианты оптимизации, сформируют исчерпывающий перечень потенциальных проектов модернизации, выполнят графическую часть с помощью ресурсов электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города, совместимой с софтом “Globema DH.GIS” на базе “GE Smallworld”.
Госпредприятие должно учесть существующее и перспективное строительство, возможность использования возобновляемых видов топлива и альтернативных источников энергии и тому подобное.
Цена сделки на 5% ниже от ожидаемой стоимости закупки в 18,00 млн гривен.
Три фирмы сразу не допустили до аукциона. Компания “Globema Sp. z o.о.” (Польша) якобы не подтвердила наличие аналогичного опыта, ООО “Атон Инжиниринг” – наличие софта, а ООО “Пикл Проджект” – того и другого, а также оборудования.
ГП “НДКТИ МГ” Минразвития сперва допустили, а затем отклонили по решению АМКУ по жалобе “Globema Sp. z o.ах.” из-за отсутствия экологической оценки в техническом задании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За два месяца тарифы на коммуналку вырастут на 35%, – экспертыВчера, 10:05 - 24880 25
Сколько ФЛП будут платить за сотрудниковВчера, 12:01 - 10751 7
В каких случаях не могут отказать в приеме на работуВчера, 13:05 - 2384 6
Промпроизводство в Украине падает пятый месяц подряд4 ч. назад - 553 3
Стало известно, за сколько продали Vodafone Украина2 ч. назад - 1475 2
Сколько ФЛП будут платить за сотрудниковВчера, 12:01 - 10751 7
Какими будут налоги и сборы для 1,2 и 3 групп ФЛП (инфографика)3 ч. назад - 2977
В каких случаях не могут отказать в приеме на работуВчера, 13:05 - 2384 6
Ford научился экономить при отоплении салона электромобиляВчера, 23:57 - 1719 2
Стало известно, за сколько продали Vodafone Украина2 ч. назад - 1475 2
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 668
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 1652 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2877 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2518
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1242