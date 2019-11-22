Разработка схемы теплоснабжения Киева обойдется в 17 миллионов

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА заказал ОП “Киевский областной экспертный центр энергоэффективности” ГП “Киевоблстройинвест” Киевской ОГА разработку Схемы теплоснабжения Киева на 10 лет за 17,09 млн гривен.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

До конца 2020 года должны разработать “Схему теплоснабжения Киева на период до 2030 года”.

В частности, проанализируют состояние системы централизованного теплоснабжения города, предоставят услуги и проведут расчеты по развитию, разработают и представят варианты оптимизации, сформируют исчерпывающий перечень потенциальных проектов модернизации, выполнят графическую часть с помощью ресурсов электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города, совместимой с софтом “Globema DH.GIS” на базе “GE Smallworld”.

Госпредприятие должно учесть существующее и перспективное строительство, возможность использования возобновляемых видов топлива и альтернативных источников энергии и тому подобное.

Цена сделки на 5% ниже от ожидаемой стоимости закупки в 18,00 млн гривен.

Три фирмы сразу не допустили до аукциона. Компания “Globema Sp. z o.о.” (Польша) якобы не подтвердила наличие аналогичного опыта, ООО “Атон Инжиниринг” – наличие софта, а ООО “Пикл Проджект” – того и другого, а также оборудования.

ГП “НДКТИ МГ” Минразвития сперва допустили, а затем отклонили по решению АМКУ по жалобе “Globema Sp. z o.ах.” из-за отсутствия экологической оценки в техническом задании.