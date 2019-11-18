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Верланов прокомментировал штрафы согласно новым законам о РРО и «кэшбэке»

Верланов прокомментировал штрафы согласно новым законам о РРО и «кэшбэке»

Новые законы о РРО и «кэшбэке» изменили подход к применению штрафных санкций. Он стал жестче.

Об этом в интервью порталу «Минфин» сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

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«Что касается размера штрафов, то на сегодня, за невыдачу чека или неполную информацию в нем нарушитель платит одну гривну. И только если такое нарушение будет совершено повторно – 100% стоимости проданного товара (услуги). Что изменили новые законы? – Изменился подход к применению штрафных санкций. Он стал жестче», — отметил глава ГНС.

По его словам, предпринимателям дали возможность адаптироваться.

«Повышение будет происходить в два этапа: за первое нарушение будут взимать 10% стоимости проданного товара (услуги), затем, с октября 2020 года, с момента внедрения механизма «кэшбэка» – этот штраф за первый случай нарушения будет увеличен до 100%. То есть такой же размер, что и за второй случай сейчас», — рассказал Верланов.

Глава налоговой считает, что такие размеры штрафов будут правильными.

«Почему я считаю это правильным? Сейчас некоторые крупные компании, и это вы хорошо знаете, потому что, наверное, и сами с этим не раз сталкивались, продают товар через ФЛП. И такой ФЛП может безнаказанно нарушать кассовую дисциплину. Потому как кого же напугает штраф в одну гривну? Поэтому схема такая: попался на нарушении, заплатил гривну и «замер». Далее товар реализуется уже через другого ФЛП. И все повторяется снова. Когда начнут действовать новые правила применения штрафов, все изменится: нарушил – придется отвечать финансово. Но, конечно же, нарушение должно быть должным образом доказано, задокументировано. А каждый налогоплательщик имеет право на обжалование решений налогового органа по процедурам Налогового кодекса», — подытожил глава ГНС.

По материалам Минфин.com.ua
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