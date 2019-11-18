0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Покупательная способность украинцев - самая низкая в Европе (исследование)

Покупательная способность украинцев - самая низкая в Европе (исследование)

Украина заняла последнее место по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы.

Об этом свидетельствуют данные исследования GfK Purchaseing Power Europe 2019.

Читайте также: Таллинн признан лучшим городом Европы для предпринимателей

По данным исследования, средний располагаемый доход после вычета налогов на одного жителя Европы составляет в 2019 году 14 739 евро. При этом средний украинец располагает суммой в 1830 евро, что восемь раз меньше, чем в среднем по Европе.

Как отмечают в GfK, Лихтенштейн снова занимает первое место с покупательной способностью на человека в 67 550 евро. Это более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе.

Швейцария с 42 067 евро на человека занимает второе место, как и в прошлом году.

Все остальные страны, входящие в десятку лидеров, также имеют значительно более высокую среднюю покупательную способность на душу населения.

Люксембург входит в тройку лидеров в этом году с покупательной способностью на душу населения в 35 096 евро, вытеснив Исландию с третьего на четвертое место.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.