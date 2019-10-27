Таллинн признан лучшим городом Европы для предпринимателей

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Согласно исследованию компании Movinga, столица Эстонии Таллинн признана лучшим городом для деятельности предпринимателей в Европе среди развивающихся стран.
Об этом пишет Emerging Europe.
“В новом отчете, опубликованном компанией Movinga, поставщиком транспортных услуг, Таллинн был признан лучшим городом в Европе для предпринимателей среди развивающихся стран”, – говорится в сообщении.
Это исследование показывает лучшие города мира для деятельности предпринимателей на основе таких критериев, как: простота открытия трех видов бизнеса: ресторан, технологическое/цифровое предприятие и бизнес по импорту/экспорту.
Столица Эстонии заняла 29-е место среди городов всего мира в исследовании “Города возможностей 2019”, в котором было рассмотрено 75 городов во всем мире, известных своим “предпринимательским духом”, широкими возможностями для бизнеса и экономического роста.
Среди других городов региона, включенных в отчет: Прага – 47 место (чешская столица также заняла шестое место в списке лучших мест для открытия ресторана), Будапешт – 53, Варшава – 56, Братислава – 60, Любляна – 63, Бухарест – 69, Загреб – 74 и Тбилиси – 75. Столица Грузии также заняла второе место в списке городов, где легче всего зарегистрировать новое предприятие.
Столица Великобритании Лондон возглавила мировой рейтинг “Города возможностей 2019”, опередив Барселону и Нью-Йорк.
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