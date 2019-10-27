0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Таллинн признан лучшим городом Европы для предпринимателей

Таллинн признан лучшим городом Европы для предпринимателей

Согласно исследованию компании Movinga, столица Эстонии Таллинн признана лучшим городом для деятельности предпринимателей в Европе среди развивающихся стран.

Об этом пишет Emerging Europe.

“В новом отчете, опубликованном компанией Movinga, поставщиком транспортных услуг, Таллинн был признан лучшим городом в Европе для предпринимателей среди развивающихся стран”, – говорится в сообщении.

Это исследование показывает лучшие города мира для деятельности предпринимателей на основе таких критериев, как: простота открытия трех видов бизнеса: ресторан, технологическое/цифровое предприятие и бизнес по импорту/экспорту.

Столица Эстонии заняла 29-е место среди городов всего мира в исследовании “Города возможностей 2019”, в котором было рассмотрено 75 городов во всем мире, известных своим “предпринимательским духом”, широкими возможностями для бизнеса и экономического роста.

Среди других городов региона, включенных в отчет: Прага – 47 место (чешская столица также заняла шестое место в списке лучших мест для открытия ресторана), Будапешт – 53, Варшава – 56, Братислава – 60, Любляна – 63, Бухарест – 69, Загреб – 74 и Тбилиси – 75. Столица Грузии также заняла второе место в списке городов, где легче всего зарегистрировать новое предприятие.

Столица Великобритании Лондон возглавила мировой рейтинг “Города возможностей 2019”, опередив Барселону и Нью-Йорк.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.