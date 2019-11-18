Минздрав назвал дату запуска программы медицинских гарантий для украинцев

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С 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий – перечня услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что в программу войдут реимбурсация лекарственных средств, услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации.
Указано, что в государственном бюджете Украины на 2020 год на финансирование программы медицинских гарантий предусмотрено 72 млрд гривен. Уже несколько месяцев учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и экстренную медицинскую помощь, готовятся к переходу на новую систему финансирования, чтобы получать государственные средства от НСЗУ.
Кроме того, с 2020 года будет расширяться программа бесплатных или с небольшой доплатой медикаментов “Доступные лекарства”. Сейчас это медицинские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. На них в государственном бюджете заложено 2,1 млрд грн. В будущем программа расширится дополнительными препаратами, в частности, инсулинами.
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