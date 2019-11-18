Lamborghini представит первый "цифровой" суперкар (видео)

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Компания Lamborghini опубликовала первый тизер виртуального суперкара для симулятора Gran Turismo.
Видео появилось на официальной странице Lamborghini в FACEBOOK.
“Станьте свидетелем грандиозного открытия автомобиля Vision Gran Turismo на Мировом финале чемпионата FIA GT 24 ноября”, – говорится в сообщении в соцсети.
Из ролика пока сложно сказать, как будет выглядеть модель.
Отмечается, что Lamborghini стала последним на данный момент производителем, который присоединился к автогигантам, которые создали авторские суперкары для компьютерных трасс.
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