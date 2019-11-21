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Образовательная субвенция должна полностью покрывать зарплату педагогов - МОН

Образовательная субвенция должна полностью покрывать зарплату педагогов - МОН

В Министерстве образования и науки считают, что образовательная субвенция должна в первую очередь финансировать заработные платы педагогов.

Об этом сказала заместитель министра образования Любомира Мандзий во время участия в пленуме ЦК Профсоюза работников образования и науки.

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По ее словам, позиция Министерства образования и науки заключается в том, что субвенция на оплату труда педагогам сначала направляться на полную выплату заработной платы и 30%-ных надбавок, а уже потом на остальные нужды учебно-воспитательного процесса.

Также Любомира Мандзий сообщила, что на последних рабочих группах совместно с представителями профсоюза удалось достичь консенсуса в вопросах оплаты труда в новом законопроекте о среднем образовании, и профильный парламентский комитет готов прислушаться к этим наработкам.

По материалам Освита
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