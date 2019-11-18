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Укрзализныця проиграла в Верховном суде дело по штрафу АМКУ

Укрзализныця проиграла в Верховном суде дело по штрафу АМКУ

Верховный суд поддержал позицию Антимонопольного комитета по делу о злоупотреблениях монопольным положением АО “Укрзализныця”.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

“Верховный суд подтвердил правомерность выводов АМКУ по делу о злоупотреблениях монопольным положением АО “Укрзализныця”, – говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по заявлению Акционерной судоходной компании “Укрречфлот” из-за отказа филиала Укрзализныци развести железнодорожные мосты на Днепре для пропуска крупногабаритного судна.

В АМКУ добавляют, что Укрзализныця также установила высокую стоимость подъема пролетных строений моста, злоупотребляя своим монопольным положением.

Ведь стоимость подъема пролетных строений мостов, которую заявила компания, не отвечала реальным затратам компании, то есть Укрзализныцей установлена ​​такая стоимость этой услуги, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

По результатам рассмотренного дела временная административная коллегия АМКУ приняла решение и наложила на Укрзализныцю штраф в размере 760 тыс. грн, а также обязала прекратить нарушение – составить экономически обоснованную смету расходов на указанную услугу.

Укрзализныця не согласилась с решением Комитета и обжаловала его в судебном порядке. Но 14 ноября 2019 г. Верховный суд принял постановление, которым отказал в удовлетворении кассационной жалобы Укрзализныци.

По материалам Економічна Правда
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