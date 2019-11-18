Введены новые стандарты фото для биометрических документов (инфографика)

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В Украине вводятся новые стандарты на фото для биометрических документов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины в FACEBOOK.
Новые правила фотографирования касаются биометрических документов как украинцев (ID-карта и загранпаспорт), так и иностранцев и лиц без гражданства (вида на временное или постоянное жительство).
Что изменилось:
Не допускается фотографирование:
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