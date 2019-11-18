Введены новые стандарты фото для биометрических документов (инфографика)

В Украине вводятся новые стандарты на фото для биометрических документов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины в FACEBOOK.

Новые правила фотографирования касаются биометрических документов как украинцев (ID-карта и загранпаспорт), так и иностранцев и лиц без гражданства (вида на временное или постоянное жительство).

Что изменилось:

лицу, оформляющему документ, предоставлено право фотографироваться в головном уборе – в соответствии с религиозными убеждениями и конфессиональными традициями;

фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и ​​материалах допускается также в соответствии с медицинскими показаниями, подтвержденными медицинским заключением учреждения здравоохранения;

головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

Не допускается фотографирование:

в головных уборах, не связанных с религиозными верованиями и традициями (кепки, бейсболки, декоративные платки, накидки и т.п.);

с наушниками (даже беспроводными)

в солнцезащитных и затемненных очках;