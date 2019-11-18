0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Введены новые стандарты фото для биометрических документов (инфографика)

Введены новые стандарты фото для биометрических документов (инфографика)

В Украине вводятся новые стандарты на фото для биометрических документов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины в FACEBOOK.

Новые правила фотографирования касаются биометрических документов как украинцев (ID-карта и загранпаспорт), так и иностранцев и лиц без гражданства (вида на временное или постоянное жительство).

Что изменилось:

  • лицу, оформляющему документ, предоставлено право фотографироваться в головном уборе – в соответствии с религиозными убеждениями и конфессиональными традициями;
  • фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и ​​материалах допускается также в соответствии с медицинскими показаниями, подтвержденными медицинским заключением учреждения здравоохранения;
  • головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

Что делать, если украли документы

Не допускается фотографирование:

  • в головных уборах, не связанных с религиозными верованиями и традициями (кепки, бейсболки, декоративные платки, накидки и т.п.);
  • с наушниками (даже беспроводными)
  • в солнцезащитных и затемненных очках;
  • в лечебных очках с поврежденным стеклом, а также цветных линзах.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.