Украина планирует построить новые энерголинии в Беларусь для импорта электричества

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В министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили о планах строительства новых линий электропередач для развития импорта электроэнергии из Беларуси.
Об этом шла речь во время встречи представителей украинского и белорусского энергетических министерств, передает пресс-служба Минэнерго.
«Речь шла о линии между украинской Ровенщиной и белорусской Брестщиной. Обсуждался и вопрос строительства вставок постоянного тока на существующих ВЛ 330 кВ между ОЭС Беларуси и ОЭС Украины: Мозырь — Чернобыльская АЭС, Гомель — Чернигов», — сообщают в Минэнерго.
Новые линии электропередач должны обеспечить импорт в Украину избыточной электроэнергии из Беларуси, которая может появиться там после открытия первой в стране атомной электростанции.
В целом Украина рассчитывает купить у Беларуси 2,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в 2020 году.
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