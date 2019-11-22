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Украина планирует построить новые энерголинии в Беларусь для импорта электричества

Украина планирует построить новые энерголинии в Беларусь для импорта электричества

В министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили о планах строительства новых линий электропередач для развития импорта электроэнергии из Беларуси.

Об этом шла речь во время встречи представителей украинского и белорусского энергетических министерств, передает пресс-служба Минэнерго.

«Речь шла о линии между украинской Ровенщиной и белорусской Брестщиной. Обсуждался и вопрос строительства вставок постоянного тока на существующих ВЛ 330 кВ между ОЭС Беларуси и ОЭС Украины: Мозырь — Чернобыльская АЭС, Гомель — Чернигов», — сообщают в Минэнерго.

Новые линии электропередач должны обеспечить импорт в Украину избыточной электроэнергии из Беларуси, которая может появиться там после открытия первой в стране атомной электростанции.

В целом Украина рассчитывает купить у Беларуси 2,1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в 2020 году.

По материалам hromadske.tv
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