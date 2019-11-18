Топ-100 самых дорогих брендов Украины - рейтинг

Рейтинг самых дорогих брендов страны составили Журнал НВ и компания MPP Consulting.

Суммарная стоимость ста самых дорогих национальных торговых марок превышает $6,2 млрд. Для сравнения – это ровно в полтора раза меньше, чем состояние Рината Ахметова, первого номера другого рейтинга НВ – топ-100 самых богатых украинцев.

Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: вверху списка по-прежнему Моршинская ($550 млн), Новая почта ($310 млн) и Rozetka ($302 млн).

В сотне самых дорогих – 15 новичков. Причем IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12-е место со стоимостью $150 млн.