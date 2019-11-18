Топ-100 самых дорогих брендов Украины - рейтинг

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Рейтинг самых дорогих брендов страны составили Журнал НВ и компания MPP Consulting.
Суммарная стоимость ста самых дорогих национальных торговых марок превышает $6,2 млрд. Для сравнения – это ровно в полтора раза меньше, чем состояние Рината Ахметова, первого номера другого рейтинга НВ – топ-100 самых богатых украинцев.
Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: вверху списка по-прежнему Моршинская ($550 млн), Новая почта ($310 млн) и Rozetka ($302 млн).
В сотне самых дорогих – 15 новичков. Причем IT-бренд Grammarly с первой попытки занял сразу 12-е место со стоимостью $150 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда12 ч. назад - 1267 12
Налоговикам обещают повысить зарплаты9 ч. назад - 2540 6
Эксперты назвали ключевые особенности 6G связиВчера, 22:03 - 1423 6
Бахматюка объявили в национальный розыск5 ч. назад - 881 2
Saudi Aramco исключила из своего ІРО крупнейшие мировые банки5 ч. назад - 384 2
Какие пенсионеры получат надбавку в декабре7 ч. назад - 12656
Налоговикам обещают повысить зарплаты9 ч. назад - 2540 6
Эксперты назвали ключевые особенности 6G связиВчера, 22:03 - 1423 6
Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионов7 ч. назад - 1288
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда12 ч. назад - 1267 12
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)8 ч. назад - 203
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Вчера, 12:10 - 996 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2216 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2170
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1057