Эксперты прогнозируют рост стоимости автогражданки в 2020

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2020 году эксперты прогнозируют рост автогражданки на 10-15%. Они отмечают, что значительного повышения не будет.
Об этом на запрос сообщили в пресс-службе Моторно-транспортного страхового бюро Украины.
Читайте также: Как воспользоваться Европротоколом при ДТП
“Ежегодный рост цен на обязательное страхование гражданской ответственности автовладельца (ОСАГО) составляет примерно 10-15% (например, средний платеж по итогам трех кварталов текущего года был 608 грн., нодом ранее он был 567 грн, то есть мы видим 7%-й рост. Значительного повышения страховых платежей по договорам «автогражданки» украинским водителям опасаться не стоит”, – сказано в сообщении.
В МТСБУ объяснили, почему компании не будут значительно повышать цены:
В пресс-службе также рассказали о ценах по регионам.
“Самая высокая цена полиса ОСАГО (при прочих равных условиях) будет для автомобилей тех водителей, которые зарегистрированы или проживают в г. Киеве, самая низкая – в небольших населенных пунктах (районные центры, поселки и т.д.)”, – отмечается в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - ГострудаВчера, 08:03 - 1497 12
Налоговикам обещают повысить зарплатыВчера, 11:41 - 3471 6
Бахматюка объявили в национальный розыскВчера, 15:00 - 1258 3
Топ-100 самых дорогих брендов Украины - рейтингВчера, 20:03 - 1009 2
Платный автобан: участки, которые потенциально привлекательны для инвесторовВчера, 14:15 - 1172 2
Какие пенсионеры получат надбавку в декабреВчера, 13:01 - 28643
Налоговикам обещают повысить зарплатыВчера, 11:41 - 3471 6
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - ГострудаВчера, 08:03 - 1497 12
Как изменить адрес регистрации предпринимателяВчера, 17:03 - 1478
Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионовВчера, 13:02 - 1415
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)Вчера, 12:10 - 295
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Позавчера, 12:10 - 1128 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2347 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2242
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1085