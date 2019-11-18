Эксперты прогнозируют рост стоимости автогражданки в 2020

В 2020 году эксперты прогнозируют рост автогражданки на 10-15%. Они отмечают, что значительного повышения не будет.

Об этом на запрос сообщили в пресс-службе Моторно-транспортного страхового бюро Украины.

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“Ежегодный рост цен на обязательное страхование гражданской ответственности автовладельца (ОСАГО) составляет примерно 10-15% (например, средний платеж по итогам трех кварталов текущего года был 608 грн., нодом ранее он был 567 грн, то есть мы видим 7%-й рост. Значительного повышения страховых платежей по договорам «автогражданки» украинским водителям опасаться не стоит”, – сказано в сообщении.

В МТСБУ объяснили, почему компании не будут значительно повышать цены:

на рынке ОСАГО очень сильная конкуренция (работает более 50 страховых компаний), и значительно повышать цены не рискнет ни одна из них, чтобы не потерять клиентов;

цены на запчасти, восстановительный ремонт авто постоянно растут. Поэтому чтобы иметь средства для выплат пострадавшим в ДТП , страховая компания должна устанавливать такие цены на полисы ОСАГО , которые позволят ей сформировать достаточные резервы для будущих выплат.

В пресс-службе также рассказали о ценах по регионам.

“Самая высокая цена полиса ОСАГО (при прочих равных условиях) будет для автомобилей тех водителей, которые зарегистрированы или проживают в г. Киеве, самая низкая – в небольших населенных пунктах (районные центры, поселки и т.д.)”, – отмечается в сообщении.