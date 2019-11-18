Харьковских чиновников подозревают в растрате 6 млн грн при ремонте дорог

Прокуратура объявила о подозрении четырем чиновникам Харьковского городского совета в отношении более 6 миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог.

Об этом передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Ранее о подозрении сообщили еще двум чиновникам горсовета. Отмечается, что общая сумма ущерба составляет более 6 миллионов гривен.

Читайте также: Платный автобан: участки, которые потенциально привлекательны для инвесторов

По данным прокуратуры, руководители одного из департаментов Харьковского городского совета во время замены асфальтового покрытия передавали подрядчику асфальт по заниженной цене.

Чиновникам инкриминируют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса – растрата имущества в особо крупных размерах.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.