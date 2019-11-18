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Харьковских чиновников подозревают в растрате 6 млн грн при ремонте дорог

Харьковских чиновников подозревают в растрате 6 млн грн при ремонте дорог

Прокуратура объявила о подозрении четырем чиновникам Харьковского городского совета в отношении более 6 миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог.

Об этом передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Ранее о подозрении сообщили еще двум чиновникам горсовета. Отмечается, что общая сумма ущерба составляет более 6 миллионов гривен.

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По данным прокуратуры, руководители одного из департаментов Харьковского городского совета во время замены асфальтового покрытия передавали подрядчику асфальт по заниженной цене.

Чиновникам инкриминируют ч.5 ст.191 Уголовного кодекса – растрата имущества в особо крупных размерах.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

По материалам hromadske.tv
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