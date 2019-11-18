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Saudi Aramco исключила из своего ІРО крупнейшие мировые банки

Saudi Aramco исключила из своего ІРО крупнейшие мировые банки

Саудовская Аравия отодвинула на второй план международные банки, которые консультировали нефтяного гиганта Saudi Aramco по IPO, обратившись в местные финучреждения с целью продажи акций.

Об этом пишет The New Arab.

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Потратив годы на исполнение своей роли в IPO компании, банки, в том числе JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse и другие «глобальные координаторы», должны будут подавать свои заявки через HSBC.

Выбор британского HSBC в этом плане выглядит логично, поскольку этот банк активно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в Saudi British Bank – одной из крупнейших кредитных организаций королевства.

HSBC, NCB Capital и Samba Capital остались единственными тремя глобальными координаторами, которые контролируют заказы инвесторов.

17 ноября Саудовская Аравия оценила свою государственную нефтяную компанию в сумму от $1,6 трлн до $1,71 трлн. По выводам экспертов, при оценке по нижней границе нефтяной гигант не сможет провести крупнейшее в истории IPO и побить рекорд Alibaba.

По материалам Mind
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