Saudi Aramco исключила из своего ІРО крупнейшие мировые банки

Саудовская Аравия отодвинула на второй план международные банки, которые консультировали нефтяного гиганта Saudi Aramco по IPO, обратившись в местные финучреждения с целью продажи акций.

Об этом пишет The New Arab.

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Потратив годы на исполнение своей роли в IPO компании, банки, в том числе JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse и другие «глобальные координаторы», должны будут подавать свои заявки через HSBC.

Выбор британского HSBC в этом плане выглядит логично, поскольку этот банк активно работает на финансовом рынке Саудовской Аравии и имеет долю в Saudi British Bank – одной из крупнейших кредитных организаций королевства.

HSBC, NCB Capital и Samba Capital остались единственными тремя глобальными координаторами, которые контролируют заказы инвесторов.

17 ноября Саудовская Аравия оценила свою государственную нефтяную компанию в сумму от $1,6 трлн до $1,71 трлн. По выводам экспертов, при оценке по нижней границе нефтяной гигант не сможет провести крупнейшее в истории IPO и побить рекорд Alibaba.