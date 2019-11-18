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Украинец запустил линию эко-очков из кофе (фото)

Украинец запустил линию эко-очков из кофе (фото)

Проект Ochis Coffee киевлянина Максима Гавриленко по производству безопасных для окружающей среды очков из переработанного кофейного жмыха собрал необходимую сумму на Kickstarter.

На сбор целевого финансовой поддержки стартапу понадобилось чуть больше суток — по состоянию на данный момент его поддержали 52 человека на $11,419, говорится на официальной странице проекта в краудфандинговом сервисе.

Очки производятся из продуктов переработки кофе (то есть кофейного жмыха), а также льняных опилок. Они имеют гидрофобное покрытие, металлические дужки, а также шесть видов линз, которые можно выбрать в зависимости от нужд покупателя.

«Для производства очков мы используем только перерабатываемые и натуральные материалы: кофейную гущу, лен, а сами они склеены биополимером на основе растительного масла. Он прессуется и обрабатывается цифровой машиной с математической точностью, чтобы избежать шероховатостей», — отметили в компании.

Цена пары таких очков с классическим вариантом линз стартует от $89.

Фото: Ochis Coffee

По материалам НВ
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