СБУ перекрыла схемы "черных лесорубов" в Карпатах почти на 2 миллиона

Масштабное хищение и незаконный экспорт оптовых партий древесины в ЕС блокировала в западных регионах нашего государства Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Должностные лица Гослесагентства на Закарпатье организовали механизм противоправной легализации лесопродукции аффилированными фирмами для нелегальной продажи за границу. Для «узаконивания» леса они применяли схему двойного использования товарно-транспортных накладных реальных предпринимателей. Также на их основе изготавливали сертификаты для оформления таможенной документации. По оперативной информации, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству потерь почти на 1,5 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.

Также СБУ разоблачила временно исполняющего обязанности директора лесхоза в Ивано-Франковской области в незаконной реализации древесины на сумму почти полмиллиона гривен.

Чиновник сбывал местному предпринимателю ценные породы деревьев, в частности дуб, по искусственно заниженной стоимости. Для этого фигуранты дела вносили недостоверные сведения в отчетно-учетную документацию и использовали подложные товарные накладные.

В обоих случаях в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в частности должностных лиц, причастных к махинациям.

СБУ усиливает борьбу с незаконными вырубками леса в западных регионах страны на выполнение подписанного Президентом Украины Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона».