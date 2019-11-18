Эксперты назвали пути восстановления доверия украинцев к финансовому рынку

Власти должны усилить контроль за соблюдением этики на финансовом рынке: ведь только 5% украинцев доверяют финансистам в Украине, в то время как в развитых экономиках уровень доверия достигает 60%. Одна из причин — неэтичное поведение финансовых компаний и их сотрудников.

К такому выводу пришли участники публичных Дебатов по этике, которые были инициированы Ассоциацией инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

“В Европе уровень доверия к финансовому рынку – около 30%, в Америке – 50%, в Китае – 60%. В Украине процент доверия к рынку – 5%. Как мы можем построить рынок, если у нас нет доверия? Почему в Америке доверие к рынку достигает 50%, а в Европе 30%? Деньги идут туда, где есть регуляция, где есть правила и где есть правоприменение”, – отметил в ходе дебатов член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.

Участники дебатов констатировали, что дефицит доверия негативно влияет на всех участников финансового рынка и препятствует привлечению иностранных инвесторов.

“Если вы спросите людей, что они помнят о последнем финансовом кризисе, то они упомянут своих знакомых, пострадавших от него. Именно этот негативный опыт снижает доверие к финансовому рынку. Но на сегодня в Европе доверие к рынку выросло, потому что этика специалистов по финансам улучшилась. Это произошло благодаря более жесткому регулированию рынка, а также через общее повышение культуры корпоративного управления”, – отметил сопредседатель подразделения по этике, стандартам и профессиональному поведению в CFA Institute Тони Тан.

По мнению участников дебатов, в условиях Украины наиболее действенным путем повышения доверия является введение в законодательство требований соблюдения большинства этических стандартов. Ведь больше всего вредят доверию многочисленные случаи неэтичного поведения компаний и их сотрудников.