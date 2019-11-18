Эксперты назвали пути восстановления доверия украинцев к финансовому рынку

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Власти должны усилить контроль за соблюдением этики на финансовом рынке: ведь только 5% украинцев доверяют финансистам в Украине, в то время как в развитых экономиках уровень доверия достигает 60%. Одна из причин — неэтичное поведение финансовых компаний и их сотрудников.
К такому выводу пришли участники публичных Дебатов по этике, которые были инициированы Ассоциацией инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
“В Европе уровень доверия к финансовому рынку – около 30%, в Америке – 50%, в Китае – 60%. В Украине процент доверия к рынку – 5%. Как мы можем построить рынок, если у нас нет доверия? Почему в Америке доверие к рынку достигает 50%, а в Европе 30%? Деньги идут туда, где есть регуляция, где есть правила и где есть правоприменение”, – отметил в ходе дебатов член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин.
Участники дебатов констатировали, что дефицит доверия негативно влияет на всех участников финансового рынка и препятствует привлечению иностранных инвесторов.
“Если вы спросите людей, что они помнят о последнем финансовом кризисе, то они упомянут своих знакомых, пострадавших от него. Именно этот негативный опыт снижает доверие к финансовому рынку. Но на сегодня в Европе доверие к рынку выросло, потому что этика специалистов по финансам улучшилась. Это произошло благодаря более жесткому регулированию рынка, а также через общее повышение культуры корпоративного управления”, – отметил сопредседатель подразделения по этике, стандартам и профессиональному поведению в CFA Institute Тони Тан.
По мнению участников дебатов, в условиях Украины наиболее действенным путем повышения доверия является введение в законодательство требований соблюдения большинства этических стандартов. Ведь больше всего вредят доверию многочисленные случаи неэтичного поведения компаний и их сотрудников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда4 ч. назад - 588 9
Объяснили, чем грозят громкие аресты банкировВчера, 14:24 - 1334 6
В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесеВчера, 13:03 - 1223 6
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 2044 5
Эксперты назвали ключевые особенности 6G связиВчера, 22:03 - 879 4
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 12:01 - 7075 3
Ryanair запустил распродажу билетов от €10Вчера, 16:38 - 3576
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 2044 5
Сколько может заработать IT-специалист в Харькове (исследование)Вчера, 16:00 - 1634
Объяснили, чем грозят громкие аресты банкировВчера, 14:24 - 1334 6
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)47 мин. назад - 37
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Вчера, 12:10 - 805 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2070 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2087
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1023