0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 160 0

Дубилет показал результаты е-документооборота в госорганах (инфографика)

Дубилет показал результаты е-документооборота в госорганах (инфографика)

Количество документов, которые органы Кабмина прислали друг другу в бумажной форме, существенно снизилась с 1 октября.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.

Читайте также: Украинцам предлагают е-доверенности

“Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не означает, что оно исчезает автоматически. Со второго октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг”, – написал Дубилет.

По его словам, перевести в электронную форму документообмен — это гораздо легче, чем документооборот внутри органов.

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября обмен документами в Кабинете Министров должен происходить в электронной форме.
  • До конца этого года планируют перевести весь документообмен между Верховной Радой и Кабинетом Министров в электронную форму из-за неэффективности бумажных документов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.