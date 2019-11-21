Дубилет показал результаты е-документооборота в госорганах (инфографика)

Количество документов, которые органы Кабмина прислали друг другу в бумажной форме, существенно снизилась с 1 октября.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.

Читайте также: Украинцам предлагают е-доверенности

“Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не означает, что оно исчезает автоматически. Со второго октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг”, – написал Дубилет.

По его словам, перевести в электронную форму документообмен — это гораздо легче, чем документооборот внутри органов.

Справка Finance.ua:

С 1 октября обмен документами в Кабинете Министров должен происходить в электронной форме.