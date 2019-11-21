Дубилет показал результаты е-документооборота в госорганах (инфографика)

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Количество документов, которые органы Кабмина прислали друг другу в бумажной форме, существенно снизилась с 1 октября.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в FACEBOOK.
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“Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не означает, что оно исчезает автоматически. Со второго октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг”, – написал Дубилет.
По его словам, перевести в электронную форму документообмен — это гораздо легче, чем документооборот внутри органов.
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