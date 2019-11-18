Курс лари приблизился к историческому минимуму

После очередного падения курса лари премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал Национальный банк использовать все имеющиеся инструменты для стабилизации цен.

Об этом сообщает “Новости-Грузия”.

Годовой уровень инфляции в октябре составил 6,9% вместо прогнозируемых 3%, а цены на продовольствие уже выросли на 13,5%, сказано в сообщении. Эксперты связывают рост цен с обесцениванием национальной валюты. За полгода лари относительно доллара обесценился примерно на 10%.

21 ноября курс грузинской национальной валюты приблизился к историческому минимуму, составив 2,9776 лари за доллар.

“Хочу призвать Национальный банк активно использовать все имеющиеся инструменты для стабилизации цен и обеспечения инфляционного таргетирования (режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого – ценовая стабильность. – Ред.)”, – заявил Гахария на заседании правительства.

Он также поручил министру финансов рассмотреть и на будущем заседании правительства предоставить информацию о возможности снижения предела получения кредита в иностранной валюте с 200 тысяч лари до 100 тысяч.

Курс грузинской национальной валюты в июле достиг рекордно низкой отметки в 2,97 лари за доллар.

Нацбанк заявлял, что курс упал на фоне шоков, связанных с туризмом и негативными ожиданиями, несмотря на позитивную внутреннюю и внешнюю макроэкономическую динамику.