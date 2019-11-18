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Производителей будут штрафовать за выброшенные батарейки и аккумуляторы

Производителей будут штрафовать за выброшенные батарейки и аккумуляторы

Народные депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2352 «О батареях и аккумуляторах».

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

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Что предлагают: проект закону предлагает ввести систему ответственности производителя батарей и аккумуляторов. Производитель будет брать на себя ответственность за весь жизненный цикл продукции, начиная с производства продукции и заканчивая сбором и обработкой отходов, образовавшихся в результате ее использования.

Производителей батарей и аккумуляторов обяжут применять иерархию управления отходами:

  • предотвращение образования отходов;
  • подготовка к повторному использованию;
  • рециклинг отходов батарей и аккумуляторов;
  • восстановление;
  • удаление отходов.

Законопроект предусматривает:

  • определить способы и порядок выполнения производителями своих обязательств;
  • установить требования к сбору, хранению, перевозке, обработке, в том числе рециклингу отходов батарей и аккумуляторов;
  • создать электронную информационную систему для регистрации производителей, организации ответственности производителей по управлению отходами и подачи отчетности;
  • обеспечить контроль и мониторинг за выполнением обязательств производителями;
  • установить ответственность за нарушение требований законодательства в сфере управления отходами батарей и аккумуляторов.
По материалам Finance.UA
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