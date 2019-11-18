Производителей будут штрафовать за выброшенные батарейки и аккумуляторы

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Народные депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2352 «О батареях и аккумуляторах».
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
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Что предлагают: проект закону предлагает ввести систему ответственности производителя батарей и аккумуляторов. Производитель будет брать на себя ответственность за весь жизненный цикл продукции, начиная с производства продукции и заканчивая сбором и обработкой отходов, образовавшихся в результате ее использования.
Производителей батарей и аккумуляторов обяжут применять иерархию управления отходами:
Законопроект предусматривает:
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