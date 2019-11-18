С сегодняшнего дня в Украине запрещена вырубка Карпатского леса

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Сегодня, 21 ноября, вступил в силу закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат.
Документ был опубликован в парламентской газете “Голос Украины” 20 ноября.
В 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на десять лет на проведение сплошной вырубки главного пользования в елово-буковых древостоев на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать.
Новый закон предполагает установление запрета на проведение вырубки главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продлении действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесах на крутых склонах Карпатского региона.
Что это даст. Закон будет способствовать сохранению лесов, предупреждению сплошных вырубок елово-буковых лесов Карпатского региона, а также защиты Карпатского региона от стихийных бедствий и природных катаклизмов
Штрафы за незаконную вырубку леса:
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