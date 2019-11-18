Банк «Украинский капитал» отказывается от докапитализации и возвращает деньги

Наблюдательный совет банка «Украинский капитал» 15 ноября отказался от увеличения капитала, которое было одобрено внеочередным собранием акционеров еще 25 октября 2018 года.

Тогда банк решил увеличить уставный капитал на 12 млн грн, или на 6% – до 212,002 млн грн.

В связи с отказом от докапитализации было решено вернуть денежные взносы акционерам, участвовавшим в частном размещении акций.

Причина такого решения в сообщении банка не указывается.

При этом наблюдательный совет назначил на 24 декабря внеочередное собрание акционеров, на котором планируется отменить решение собрания акционеров от 25 октября прошлого года.