Как росли цены в последние годы - Госстат

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В октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на коммунальные услуги в Украине выросли на 26%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Речь идет о ценах на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.
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Отмечается, что за последние два года цены на коммунальные услуги выросли на 10,8%, а за последний год – на 4,3%.
По сравнению с декабрем 2010 года, цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза.
По данным статистического ведомства, с начала года выросли цены на следующие продукты:
Госстат сообщал, что с начала 2019 года цены снизились на:
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