Как росли цены в последние годы - Госстат

В октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на коммунальные услуги в Украине выросли на 26%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Речь идет о ценах на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.

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Отмечается, что за последние два года цены на коммунальные услуги выросли на 10,8%, а за последний год – на 4,3%.

По сравнению с декабрем 2010 года, цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в 5,3 раза.

Справка Finance.ua:

По данным статистического ведомства, с начала года выросли цены на следующие продукты:

картофель подорожал на 91,4% до 15,3 грн за кг;

яблоки – на 79,2% до 16,5 грн за кг;

крупа гречневая – на 62,5% до 26,5 грн за кг.

Госстат сообщал, что с начала 2019 года цены снизились на:

лук – на 48,1% до 8,7 грн за кг,

свеклу – на 34,4% до 7,2 грн за кг,

морковь – на 35,1% до 7,8 грн за кг,

яйца – на 16,7% до 20,5 грн за десяток.

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