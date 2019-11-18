Xiaomi запатентовал новый складной смартфон

Xiaomi представила свой смартфон будущего Mix Alpha еще в сентябре и с тех пор компания ничего о новинке не рассказала. Да, ходили разговоры об ограниченных продажах в декабре, но какие планы у компании касательно более масштабного распространения новинки — об этом пока не известно. И вот, на фоне общих догадок, в сети появилось изображение нового патента компании, которое более-менее разъясняет, какие же планы у компании на Mix Alpha.

По всей видимости, компания приняла решение не пускать в серийное производство смартфон, со всех сторон окутанный дисплеем, вместо это сделав из устройства более привычный большинству складной смартфон. Основной особенностью новинки станут две зоны изгиба на 180°, одна из которых имеет меньшую площадь, чем другая, а также наличие квадрокамеры. Будет ли устройство оснащено 108 Мп основной камерой или же компания к моменту выпуска использует другой модуль — об этом пока не известно.



Фото: techno.bigmir.net

Что интересно, новый патент очень напоминает своим видом смартфон, который компания показала еще в начале 2019 года в виде прототипа. К слову, во время анонса Mix Alpha многие как раз отметили сходство устройства с этим самым прототипом.