Объяснили, чем грозят громкие аресты банкиров

Арест председателя правления “Укрэксимбанка” Александр Гриценко и другие громкие задержания банкиров могут помешать Украине привлечь новых инвесторов.

“Представьте себе, что зарубежный инвестор изучает информационное поле Украины и видит новость о том, что главу крупного государственного банка забирают и что-то инкриминируют. Может подумать, что это правильно, если тот проворовался. А может и иначе”, – пишет на Facebook PR-стратег Сергей Дидковский.

“И вот вкладчик смотрит на инвестиционную привлекательность и думает: лучше я инвестирую деньги в другую страну. Мне эти лишние риски на ровном месте не нужны. Вот и вся история”, – резюмировал он.