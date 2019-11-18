0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 522 0

Объяснили, чем грозят громкие аресты банкиров

Объяснили, чем грозят громкие аресты банкиров

Арест председателя правления “Укрэксимбанка” Александр Гриценко и другие громкие задержания банкиров могут помешать Украине привлечь новых инвесторов.

“Представьте себе, что зарубежный инвестор изучает информационное поле Украины и видит новость о том, что главу крупного государственного банка забирают и что-то инкриминируют. Может подумать, что это правильно, если тот проворовался. А может и иначе”, – пишет на Facebook PR-стратег Сергей Дидковский.

“И вот вкладчик смотрит на инвестиционную привлекательность и думает: лучше я инвестирую деньги в другую страну. Мне эти лишние риски на ровном месте не нужны. Вот и вся история”, – резюмировал он.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.