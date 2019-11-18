В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)

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Вчера, 20 ноября, в ходе запуска первого полномасштабного прототипа космического корабля SpaceX — Mk1 на испытательном полигоне в Бока Чика на юге Техаса произошел взрыв.
Как сообщает Space.com, взрыв произошел во время испытания топливных баков на криогенное давление. В ходе тестирования верхняя переборка космического корабля разорвалась и была выброшена за пределы площадки, за которой последовало большое облако паров и вещества из резервуара.
В тот же момент вышла из строя также нижняя переборка. Второе облако пара появилось в основании одновременно с разрывом верхней части, передает NASASpaceFlight.
Космический корабль Mk1, который был представлен миру в сентябре в рамках презентации SpaceX и изменений конструкции системы Starship, должен был совершить первый 20-километровый испытательный полет программы.
“Теперь SpaceX сосредоточится на разработке более совершенных прототипов, а не на ремонте и повторном тестировании Mk1”, — написал в Twitter основатель и генеральный директор компании Илон Маск.
В компании подтвердили идею Маска. Сбой в работе ракеты вынудит SpaceX пересмотреть планы и, возможно, программу Starship в целом.
“Цель сегодняшнего теста состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным. Никаких травм и серьезного поражения не было”, — написали в SpaceX.
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