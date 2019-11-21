С начала года в Киеве угнали 850 транспортных средств

С января по октябрь 2019 в Киеве в полицию поступило 850 сообщений о завладении транспортными средствами.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Киева в ответ на запрос.

“За 10 месяцев 2019 году в городе Киеве зафиксировано 850 сообщений по поводу “завладения транспортными средствами”. Наряду с этим, в течение октября 2019 года поступило 109 обращений о похищении автомобилей”, – сообщили в Нацполиции.

Напомним, правоохранители ликвидировали межрегиональное организованная группировка, которое специализировалось на завладении элитными автомобилями с использованием специальных технических средств по всей территории Украины.