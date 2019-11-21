0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

С начала года в Киеве угнали 850 транспортных средств

С начала года в Киеве угнали 850 транспортных средств

С января по октябрь 2019 в Киеве в полицию поступило 850 сообщений о завладении транспортными средствами.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Киева в ответ на запрос.

“За 10 месяцев 2019 году в городе Киеве зафиксировано 850 сообщений по поводу “завладения транспортными средствами”. Наряду с этим, в течение октября 2019 года поступило 109 обращений о похищении автомобилей”, – сообщили в Нацполиции.

Напомним, правоохранители ликвидировали межрегиональное организованная группировка, которое специализировалось на завладении элитными автомобилями с использованием специальных технических средств по всей территории Украины.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.