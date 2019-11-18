Некоторые американские компании получили разрешение на сотрудничество с Huawei

Правительство США объявило, что начало выдавать некоторым американским компаниям лицензии на поставку их товаров и услуг китайской компании Huawei, которая находится в черном списке Министерства торговли США.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что пока неизвестно, какие продукты было разрешено продавать ведущему мировому производителю телекомоборудования. Впрочем, Huawei, которая также является вторым по величине производителем смартфонов, с нетерпением ждала лицензии Google Alphabet на поставку своих мобильных услуг для новых моделей. Google от комментариев отказалась.

Официальный представитель США сообщил об около 300 заявок на получение лицензий, приблизительно половина из них были обработаны, только четверть из уже обработанных получила соответствующее разрешение.

Один из источников заявил, что было принято несколько лицензий на продажу компонентов для мобильных телефонов.

«Департамент выдает эти узкие лицензии, чтобы разрешить ограниченную и конкретную деятельность, которая не представляет значительного риска для интересов национальной безопасности или внешней политики США», – сказали в Минторге.