Укрзализныцю признали стратегически важным предприятием — Минэкономики

Кабинет Министров Украины обновил перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, добавив к нему Укрзализныцю и еще 3 госкомпании.

Об этом сообщают в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В целом перечень стратегически важных государственных предприятий в настоящее время включает 325 компаний. Укрзализныцю в него включили как компанию, которая является естественным монополистом и крупным налогоплательщиком.

Кроме того, в перечень включили Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осады, Общественный вещатель и Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.

«Также следует отметить, что на сегодня законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства», — сообщили в Минэкономики.