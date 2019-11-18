Где в Киеве нельзя ездить по полосам коммунального транспорта

Ранее сообщалось, что водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта. В течение месяца вынесено 8 600 постановлений на почти 4,5 млн грн.

Об этом сообщал советник мэра Киева Максим Бахматов.

За сутки по полосе общественного транспорта проезжает 8 тысяч автомашин, из них лишь 15 процентов составляет именно общественный транспорт.

А с 20 ноября на дорогах увеличилось количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM.

Где в Киеве нельзя ездить по полосам общественного транспорта:

на улицах Саксаганского;

Жилянской;

Антоновича;

Большой Васильковской;

бульваре Шевченко;

проспекте Победы;

бульваре Леси Украинки;

улице Шота Руставели.

На крупных магистралях:

бульваре Перова, проспектах Освободителей, Мира, Дружбы народов, Лобановского, Бандеры, Шухевича, Победы, Глушкова, улицах Строителей, Гетьмана, Довженко, Телиги, Чоколовском бульваре, Набережно-Рыбальской дороге.

Справка Finance.ua: