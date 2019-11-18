Где в Киеве нельзя ездить по полосам коммунального транспорта

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Ранее сообщалось, что водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта. В течение месяца вынесено 8 600 постановлений на почти 4,5 млн грн.
Об этом сообщал советник мэра Киева Максим Бахматов.
За сутки по полосе общественного транспорта проезжает 8 тысяч автомашин, из них лишь 15 процентов составляет именно общественный транспорт.
А с 20 ноября на дорогах увеличилось количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM.
Где в Киеве нельзя ездить по полосам общественного транспорта:
На крупных магистралях:
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