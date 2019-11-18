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Где в Киеве нельзя ездить по полосам коммунального транспорта

Где в Киеве нельзя ездить по полосам коммунального транспорта

Ранее сообщалось, что водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта. В течение месяца вынесено 8 600 постановлений на почти 4,5 млн грн.

Об этом сообщал советник мэра Киева Максим Бахматов.

За сутки по полосе общественного транспорта проезжает 8 тысяч автомашин, из них лишь 15 процентов составляет именно общественный транспорт.

А с 20 ноября на дорогах увеличилось количество участков, на которых будут использоваться радары измерения скорости TruCAM.

Где в Киеве нельзя ездить по полосам общественного транспорта:

  • на улицах Саксаганского;
  • Жилянской;
  • Антоновича;
  • Большой Васильковской;
  • бульваре Шевченко;
  • проспекте Победы;
  • бульваре Леси Украинки;
  • улице Шота Руставели.

Карты для водителей

На крупных магистралях:

  • бульваре Перова, проспектах Освободителей, Мира, Дружбы народов, Лобановского, Бандеры, Шухевича, Победы, Глушкова, улицах Строителей, Гетьмана, Довженко, Телиги, Чоколовском бульваре, Набережно-Рыбальской дороге.

Справка Finance.ua:

  • Штраф за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств – 510 грн.
По материалам Finance.UA
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