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Toyota показала новый гибрид RAV4 Prime

Toyota показала новый гибрид RAV4 Prime

Японский автопроизводитель Toyota показал на автосалоне в Лос-Анджелесе гибрид RAV4 Prime с 306-сильной силовой установкой.

Об этом сообщает портал Motor.

“Компания Toyota привезла на автосалон в Лос-Анджелесе гибрид RAV4 Prime”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, автомобиль разгоняется с нуля до 97 километров в час за 5,8 секунды – быстрее, чем любой другой кроссовер из серии японской компании.

В движение кроссовер приводит гибридная силовая установка, в составе которой 177-сильный бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и два электромотора (по одному на каждой оси). Суммарная отдача агрегатов достигает 306 лошадиных сил.

Расход топлива в RAV4 Prime составляет всего 2,6 литра на 100 километров.

Отмечается, что мощные гибриды от Toyota появятся в середине следующего года на территории США.

Стартовая цена автомобиля начинается от 26,5 тысячи долларов США.

По материалам УКРИНФОРМ
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