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Женщины выбрали лучшие автомобили 2019 года

Женщины выбрали лучшие автомобили 2019 года

На автосалоне в Дубае назвали победителей конкурса «Всемирный женский автомобиль года» (Women’s World Car of the Year 2019). Женское жюри (41 эксперт из 32 стран) абсолютным победителем признало Mazda3 четвертого поколения.

Женщины-эксперты, выбирая лучшие автомобили, руководствовались теми критериями, которые используют женщины при покупке машин. Они обращали внимание на безопасность, соотношение цена-качество, внешний вид, практичность, экологичность.

Не удивительно, что именно новую Mazda3 женщины назвали лучшим автомобилем 2019 года. Это очень красивая машина, созданная по новому стилю дизайна компании Mazda.

Mazda3 также победила в категории Family, опередив такие модели, как Toyota Corolla и BMW 3-Series.

В категории Urban первое место у Kia XCeed. Финалисты — Renault Clio и Skoda Skala.

В категории Green первое место у Kia Soul EV. Финалисты — Audi e-tron и Tesla Model 3.

В категории Luxury лучшим автомобилем женщины назвали BMW 8-Series. Немного отстали Porsche Cayenne Coupe и BMW X7.

В категории Performance женщины первое место отдали Porsche 911, хотя у него были сильные конкуренты (Mercedes-AMG A35/45 и Toyota GR Supra).

В категории SUV лучшей моделью 2019 года женщины назвали британский Range Rover Evoque. Финалистами стали Citroen C5 Aircross и Lexus UX.

По материалам autonews.ua
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